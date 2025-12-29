Ричмонд
В Омской области сиротам упростили процедуру покупку жилья и участков

В регионе расширили сроки действия сертификатов и убрали требования к виду разрешенного использования земли.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области изменили программу обеспечения жильем детей-сирот. 29 декабря власти сообщили об упрощении процедуры покупки индивидуальных домов за счет региональных сертификатов.

Свидетельство стало бессрочным для участников специальной военной операции. Для остальных получателей срок действия документа составляет семь месяцев с возможностью автоматического продления на 90 дней.

Основным нововведением стало снятие требований к виду разрешенного использования земельного участка. Теперь приобрести можно дом, расположенный на любой земле, пригодной для проживания.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в селе Дружино простятся с бойцом Михаилом Озольсом.