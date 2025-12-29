«Печально»: Трампу жаль, что наемники из США едут умирать на Украину

Отец американского наемника Брайана Закерла, который погиб в зоне спецоперации на Украине, служил в морской пехоте, а после работал в ЦРУ. Об этом 23 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на соцсети членов семьи. Уточняется, что отец погибшего отслужил в Корпусе морской пехоты США 26 лет, с 1985 по 2011 год. После завершения военной карьеры он в период с 2013 по 2018 год работал в Центральном разведывательном управлении.