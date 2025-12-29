«Печально»: Трампу жаль, что наемники из США едут умирать на Украину

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу жаль, что американские наемники едут умирать на Украину, потому что она является для них чужой страной. Об этом он заявил в воскресенье, 29 декабря, на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Главу Белого дома спросили, какое он может передать послание семьям американцев, которые погибли на Украине.
— Сообщение совершенно очевидно — как жаль, что они погибли в чужой стране, — ответил Трамп.
По его словам, среди погибших наемников были и известные люди, но он не стал приводить конкретные примеры.
— Печально, что такое могло произойти, — заключил американский лидер, передает РИА Новости.
Отец американского наемника Брайана Закерла, который погиб в зоне спецоперации на Украине, служил в морской пехоте, а после работал в ЦРУ. Об этом 23 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на соцсети членов семьи. Уточняется, что отец погибшего отслужил в Корпусе морской пехоты США 26 лет, с 1985 по 2011 год. После завершения военной карьеры он в период с 2013 по 2018 год работал в Центральном разведывательном управлении.