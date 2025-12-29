Прокуратура Братска восстановила трудовые права дорожных работников

В ходе мониторинга выяснилось, что с января по ноябрь 2025 года 93 работникам, обслуживающим дороги в Падунском и Правобережном районах, заработная плата начислялась на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом в сумму МРОТ включались районный коэффициент и северная надбавка, что противоречит законодательству — эти выплаты должны начисляться сверх минимальной зарплаты.