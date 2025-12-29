Прокуратура Братска восстановила трудовые права дорожных работников

В ходе мониторинга выяснилось, что с января по ноябрь 2025 года 93 работникам, обслуживающим дороги в Падунском и Правобережном районах, заработная плата начислялась на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ). При этом в сумму МРОТ включались районный коэффициент и северная надбавка, что противоречит законодательству — эти выплаты должны начисляться сверх минимальной зарплаты.
Кроме того, сотрудники приступали к работе без обязательного медицинского осмотра и средств индивидуальной защиты, что также является нарушением норм охраны труда.
В ответ на выявленные нарушения прокуратура внесла представление в адрес учреждения и инициировала административные дела в отношении бывшего руководителя по чч. 1, 3−4 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Должностное лицо привлечено к ответственности, сумма штрафов составила 37 тысяч рублей.
Благодаря вмешательству прокуратуры права работников восстановлены: им предоставлены необходимые средства защиты, а также выплачена недополученная заработная плата на общую сумму 500 тысяч рублей. Этот случай стал важным шагом в защите трудовых прав в регионе.