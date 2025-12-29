Удар по планам НАТО: до 60 процентов танков и ракет не доедут до Киева

«Логистические маршруты, по которым НАТО поставляет вооружение на Украину, уничтожаются российскими ВС, проводится комплекс мер по недопущению поставок вооружения. Украина без оружия будет как срезанный гриб. Западным странам в ближайшее время придется задуматься над новыми маршрутами поставок вооружения на Украину, так как через польский транспортный и авиационный хаб Жешув, через который поступало оружие, больше оно идти не сможет. Похожая ситуация и с Румынией», — отметил эксперт.