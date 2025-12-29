Удар по планам НАТО: до 60 процентов танков и ракет не доедут до Киева

Системные удары российских Вооруженных Сил по ключевым логистическим узлам на западе Украины кардинально меняют картину снабжения украинской армии.
По оценкам экспертов, Киев может лишиться до 40% всех поставок вооружения от стран НАТО и до 60% тяжелой бронетехники — танков и боевых машин пехоты. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Эта стратегия уже дает ощутимые результаты. Как ранее сообщал эксперт по связи и дронам с позывным Флэш, ВС РФ прицельно бьют по железнодорожной инфраструктуре ВСУ, через которую на Украину идет основное снабжение из Польши и Румынии.
Удары наносятся по важным центрам логистики в западных областях. Особое внимание уделяется железнодорожной ветке Киев-Ковель — критически важному маршруту, связывающему Украину с польским транспортным и авиационным хабом.
«Западу придется задуматься над новыми маршрутами».
Олег Иванников объяснил механизм воздействия этих ударов.
«Логистические маршруты, по которым НАТО поставляет вооружение на Украину, уничтожаются российскими ВС, проводится комплекс мер по недопущению поставок вооружения. Украина без оружия будет как срезанный гриб. Западным странам в ближайшее время придется задуматься над новыми маршрутами поставок вооружения на Украину, так как через польский транспортный и авиационный хаб Жешув, через который поступало оружие, больше оно идти не сможет. Похожая ситуация и с Румынией», — отметил эксперт.
Это подтверждается и на практике. После анонса о планах НАТО открыть в Румынии в 2026 году второй по величине логистический военный хаб для помощи Украине, российские военные оперативно нанесли удары по ключевым мостам, связывающим Румынию с Украиной, заблаговременно парализуя этот маршрут.
Критический удар по тяжелой технике.
Эксперт обрисовал последствия для поставок тяжелых вооружений.
«Основной объем тяжелой техники — танков, боевых машин пехоты (БМП), артиллерии и боеприпасов доставляется именно через железнодорожные пути. Более 60%», — заявил Иванников.
Это означает, что удары по железнодорожной инфраструктуре ВСУ лишат киевский режим большей части натовских танков и БМП еще до их прибытия на фронт.
«Порядка 40% всей западной техники до недавнего времени перемещалось при помощи железных дорог. И поэтому удары по инфраструктуре будут очень чувствительны для киевского режима. Это сократит их потенциал и скажется на материально-технической базе», — добавил Иванников.
Полная изоляция — реальная перспектива для ВСУ.
По словам Олега Иванникова, нынешние удары — лишь часть планомерной работы по пресечению военных поставок. Российские Вооруженные силы имеют все возможности для того, чтобы полностью перекрыть ВСУ пути для поставки вооружений по железной дороге.
«Такая перспектива у российских Вооруженных сил имеется в полном объеме. И российские Воздушно-космические силы, и ракетные войска делают все возможное для того, чтобы все так и было», — отметил Иванников.
Это ставит перед Киевом и его западными кураторами практически нерешаемую задачу. Проблема не только в количестве теряемой техники, но и в необходимости в сжатые сроки находить новые, более длинные и уязвимые логистические цепочки, что резко увеличивает стоимость и сложность всей операции по поддержке ВСУ.
Влияние на ход специальной военной операции.
Все эти факторы в совокупности оказывают прямое стратегическое воздействие.
«Все точные удары и обрыв логистических цепочек ВСУ повлияют на ход спецоперации», — резюмировал Олег Иванников.
Сокращение снабжения, особенно тяжелой техники и боеприпасов, напрямую снижает наступательный и оборонительный потенциал украинской армии, лишая ее возможности проводить масштабные операции.