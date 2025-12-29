Российские военнослужащие ликвидировали бронетехнику Вооружённых сил Украины к западу от города Гуляйполе, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли расчёты барражирующих боеприпасов «Ланцет» российской группировки войск «Восток». Украинские объекты выявили в ходе разведки. Техника украинских войск была спрятана в лесополосе.
«После передачи координат расчёты барражирующих боеприпасов “Ланцет” нанесли точные удары по выявленным целям. В результате ликвидированы бронетранспортёр М113 и танк Т-64 ВСУ», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве рассказали, что операторы ударных беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» поразили украинские боевые бронированные машины, которые применяли для переброски резервов противника, а также обеспечения манёвра подразделений.
Напомним, накануне в Минобороны РФ заявили, что российские военные в ходе специальной военной операции освободили ещё шесть населённых пунктов. Под контроль ВС РФ перешли города Димитров и Родинское, населённые пункты Артёмовка и Вольное в Донецкой народной республике, а также город Гуляйполе и посёлок Степногорск в Запорожской области.
Ранее сообщалось, что российские военные в ходе освобождения Димитрова захватили склады Вооружённых сил Украины с продовольствием, а также боеприпасами.