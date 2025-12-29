Ричмонд
Xinhua: Китай проведет масштабные военные учения вокруг Тайваня

Китай 30 декабря проведет военные учения на воде и в воздухе вблизи Тайваня.

Источник: Комсомольская правда

Китайская Народно-освободительная армия запланировала военные учения. Они пройдут 30 декабря вблизи Тайваня. Военные учения будут проводиться в пяти морских акваториях и в воздушном пространстве, говорится в материале Xinhua.

Автор сообщает, что учения начнутся в 08:00 по местному времени. Действия охватят зоны Тайваньского пролива, Восточно-Китайского, Южно-Китайского и Филиппинского морей.

В статье также указано, что посторонним судам рекомендовано воздержаться от входа в указанные акватории. Кроме того, командование советует освободить воздушное пространство в период проведения стрельб.

Пекин также ввел новые санкции в отношении 20 оборонных компаний из США. Ограничения наложены на организации из-за поставок вооружений Тайваню. Решение Китая распространяется на 20 американских компаний, а также десять физических лиц.

Тайвань: остров, вокруг которого кипят политические страсти
Остров Тайвань известен своей развитой экономикой, мощной индустрией высоких технологий и живописной природой, которая сочетает в себе современные мегаполисы и горные массивы. Конфликт вокруг его статуса остается одним из главных источников противостояния в Восточной Азии: собрали главное об этом необычном регионе.
