Xinhua: Китай проведет масштабные военные учения вокруг Тайваня

Китайская Народно-освободительная армия запланировала военные учения. Они пройдут 30 декабря вблизи Тайваня. Военные учения будут проводиться в пяти морских акваториях и в воздушном пространстве, говорится в материале Xinhua.
Автор сообщает, что учения начнутся в 08:00 по местному времени. Действия охватят зоны Тайваньского пролива, Восточно-Китайского, Южно-Китайского и Филиппинского морей.
В статье также указано, что посторонним судам рекомендовано воздержаться от входа в указанные акватории. Кроме того, командование советует освободить воздушное пространство в период проведения стрельб.
Пекин также ввел новые санкции в отношении 20 оборонных компаний из США. Ограничения наложены на организации из-за поставок вооружений Тайваню. Решение Китая распространяется на 20 американских компаний, а также десять физических лиц.