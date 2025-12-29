В России предложили увеличить зарплату учителей: она должна быть не ниже 1,5 средних ЗП в регионе

Партия ЛДПР выступила с инициативой о фиксации минимальной зарплаты для педагогов на уровне 1,5 от средней по региону. Соответствующий законопроект внесла фракция партии в Госдуму под руководством Леонида Слуцкого.
Проект закона направят в парламент для рассмотрения, текст имеется у РИА Новости. Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об образовании в РФ».
В документе подчеркивается, что зарплата учителей на полной ставке должна быть повышена пропорционально даже в субъектах РФ с низкой бюджетной обеспеченностью.
Слуцкий заявил, что инициатива носит стратегический характер. По его словам, только достойно оплачиваемые учителя смогут воспитать поколение, способное отстоять суверенитет России.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением установить административную ответственность за оскорбление учителей.