Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили увеличить зарплату учителей: она должна быть не ниже 1,5 средних ЗП в регионе

В Госдуме хотят повысить зарплату учителей.

Источник: Комсомольская правда

Партия ЛДПР выступила с инициативой о фиксации минимальной зарплаты для педагогов на уровне 1,5 от средней по региону. Соответствующий законопроект внесла фракция партии в Госдуму под руководством Леонида Слуцкого.

Проект закона направят в парламент для рассмотрения, текст имеется у РИА Новости. Инициатива предполагает внесение изменений в закон «Об образовании в РФ».

В документе подчеркивается, что зарплата учителей на полной ставке должна быть повышена пропорционально даже в субъектах РФ с низкой бюджетной обеспеченностью.

Слуцкий заявил, что инициатива носит стратегический характер. По его словам, только достойно оплачиваемые учителя смогут воспитать поколение, способное отстоять суверенитет России.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с предложением установить административную ответственность за оскорбление учителей.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше