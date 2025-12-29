Свердловскую семью обвиняют в подготовке теракта

Речь идет о сестре и двух братьях — 45-летней Татьяне*, 41-летнем Артеме* и 43-летнем Алексее Назаровых*. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил всех троих в СИЗО до 10 февраля. Члены семьи попытались обжаловать это решение в Областном суде, но их жалобы не удовлетворили, пишет «РИА Новости». *27 декабря Росфинмониторинг включил Татьяну, Артема и Алексея Назаровых в список террористов и экстремистов.