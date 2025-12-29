Как будет работать общественный транспорт во Владивостоке на Новый год?

Читатели «АиФ-Приморье» обратились в редакцию с вопросом: «Будут ли какие-либо изменения в работе перевозчиков пассажиров в последний день и ночь уходящего года?».
Администрация Владивостока рекомендовала автотранспортным предприятиям продлить работу автобусов 31 декабря до 24:00 в связи с праздничными мероприятиями на центральной площади.
Рекомендация властей.
Управление транспорта ежегодно направляет такие обращения перевозчикам для обеспечения комфорта горожан. В приоритете маршруты через центр города, где пройдут основные события. Это позволит избежать пробок и трат горожан на такси после фейерверка.
Праздничная программа.
31 декабря с 19:00 на площади стартует театрализованное иммерсивное шоу на сцене и катке с интерактивными конкурсами. В 22:00 прогремит фейерверк, за которым последует дискотека. В охраняемой зоне установят арочные металлодетекторы для безопасности.
Что с трамваями и троллейбусами?
Информация о продлении работы трамваев и троллейбусов отсутствует — обычно они завершают движение в 22:00 по зимнему графику. В праздники общественный транспорт следует по расписанию выходных дней с увеличенными интервалами.