Врачи советуют новосибирцам следить за уровнем холестерина на Новый год

В преддверии Нового года жителям Новосибирской области напомнили о необходимости контролировать уровень холестерина. С таким обращением выступил региональный Минздрав за несколько дней до праздничных выходных.
Медики обращают внимание, что повышенный холестерин может долгое время не проявляться, при этом он влияет на состояние сосудов и связан с риском инфаркта и инсульта. Поэтому врачи рекомендуют не откладывать обследования и внимательнее относиться к питанию, особенно в период праздничных застолий.
По данным Минздрава, в рационе стоит увеличить долю овощей, фруктов, овсянки и рыбы, содержащей омега-3. Одновременно специалисты советуют сократить потребление жирного мяса, фастфуда и продуктов с трансжирами.
«Регулярно проверяйтесь и следите за рационом — это инвестиция в долгую жизнь без осложнений», — подчёркивают в ведомстве.