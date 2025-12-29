Врачи советуют новосибирцам следить за уровнем холестерина на Новый год

Медики обращают внимание, что повышенный холестерин может долгое время не проявляться, при этом он влияет на состояние сосудов и связан с риском инфаркта и инсульта. Поэтому врачи рекомендуют не откладывать обследования и внимательнее относиться к питанию, особенно в период праздничных застолий.