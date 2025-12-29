Ричмонд
Врачи советуют новосибирцам следить за уровнем холестерина на Новый год

Врачи отмечают, что высокий холестерин незаметно влияет на сосуды и повышает риск инфаркта и инсульта.

Источник: Om1 Новосибирск

В преддверии Нового года жителям Новосибирской области напомнили о необходимости контролировать уровень холестерина. С таким обращением выступил региональный Минздрав за несколько дней до праздничных выходных.

Медики обращают внимание, что повышенный холестерин может долгое время не проявляться, при этом он влияет на состояние сосудов и связан с риском инфаркта и инсульта. Поэтому врачи рекомендуют не откладывать обследования и внимательнее относиться к питанию, особенно в период праздничных застолий.

По данным Минздрава, в рационе стоит увеличить долю овощей, фруктов, овсянки и рыбы, содержащей омега-3. Одновременно специалисты советуют сократить потребление жирного мяса, фастфуда и продуктов с трансжирами.

«Регулярно проверяйтесь и следите за рационом — это инвестиция в долгую жизнь без осложнений», — подчёркивают в ведомстве.