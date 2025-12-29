В Новосибирске с 2026 года прекратится автоматическое продление прав

С 1 января 2026 года в России прекратится автоматическое продление водительских прав. Однако, удостоверения, срок действия которых истекает до конца 2025 года, будут продлены автоматически на три года. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев, пишет ГАИ Новосибирской области.
Таким образом, если срок действия прав истекает начиная с 1 января 2026 года, автоматическое продление не будет действовать. В то время как для прав, срок действия которых заканчивается до 31 декабря 2025 года, продление будет происходить на три года. Например, водительское удостоверение, срок действия которого истекает 31 декабря 2025 года, будет действительно до 30 декабря 2028 года.
Также стоит отметить, что автоматическое продление действует только на территории России. Для поездок за рубеж нужно будет заранее обменять права на новые.