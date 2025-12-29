В Новосибирске с 2026 года прекратится автоматическое продление прав

Таким образом, если срок действия прав истекает начиная с 1 января 2026 года, автоматическое продление не будет действовать. В то время как для прав, срок действия которых заканчивается до 31 декабря 2025 года, продление будет происходить на три года. Например, водительское удостоверение, срок действия которого истекает 31 декабря 2025 года, будет действительно до 30 декабря 2028 года.