В Омске врач рассказала, чем заменить бутерброд с икрой

Диетологические советы к праздничному столу — чем заменить бутерброд и кому икру лучше ограничить.

Источник: Om1 Омск

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова напомнила: классический бутерброд с икрой, белым хлебом и маслом — не лучшая идея для поджелудочной и печени. Об этом она рассказала в комментарии РИА Новости.

По словам эксперта, сочетание «быстрые углеводы из белого хлеба + животный жир из масла + солёный и жирный продукт» создаёт повышенную нагрузку на пищеварительную систему — фактически это «тройной удар» по ЖКТ. В качестве более щадящих вариантов Тарасова рекомендует нейтральные крекеры или цельнозерновые хлебцы, половинку варёного яйца, ломтик авокадо — либо небольшую порцию икры «самостоятельно», как витаминную добавку к основному рациону.

Врач советует омичам учитывать общий объём соли за день: если на столе была икра, в других блюдах лучше сократить соление. С осторожностью или вовсе отказаться от продукта стоит при обострении заболеваний ЖКТ, гипертонии II-III степени, тяжёлых патологиях почек, аллергии, а также при беременности с отёками и повышенным давлением.

Отдельный акцент — на безопасности покупки: икра должна быть от проверенных поставщиков, поскольку недоброкачественный или поддельный продукт чреват серьёзными отравлениями.