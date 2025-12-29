В Омске врач рассказала, чем заменить бутерброд с икрой

Врач советует омичам учитывать общий объём соли за день: если на столе была икра, в других блюдах лучше сократить соление. С осторожностью или вовсе отказаться от продукта стоит при обострении заболеваний ЖКТ, гипертонии II-III степени, тяжёлых патологиях почек, аллергии, а также при беременности с отёками и повышенным давлением.