Простилась, но не съехала: Долина спела песню, оставаясь в квартире Лурье

«Суд вынес постановление 25 декабря, сам документ Лурье могла получить в этот же день или на следующий. Получив определение, Долина в добровольном порядке должна исполнить решение суда. Если не исполняет, то Лурье идет в суд, пишет заявление на выдачу исполнительного лица, получает его и относит в службу судебных приставов, там его регистрируют, и приставы выносят постановление о возбуждении исполнительного производства. Технически, с учетом подачи заявления на исполнительный лист, его изготовления, последующей передачи в службу судебных приставов и регистрации проходит 2−3 дня. Потом исполнительный лист распределяется конкретному приставу. Затем его должны передать Долиной. По срокам уже наступит Новый год. И несмотря на то, что дается пять календарных дней, скорее всего, в случае отказа Долиной добровольно выехать, до окончания новогодних каникул исполнительное производство просто не успеют возбудить», — объяснил эксперт.