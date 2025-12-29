Простилась, но не съехала: Долина спела песню, оставаясь в квартире Лурье

Новая песня Ларисы Долиной «Последнее прощай» привлекла внимание и фанатов, и обычной публики. Все дело и в грустном названии, и в дате ее премьеры. Трек опубликован в Telegram-канале певицы на следующий день после заседания Мосгорсуда, на котором было принято решение о ее выселении из квартиры в Хамовниках. Историю с треком оценили эксперты в беседе с aif.ru.
Ничего личного, только бизнес.
Пользователи обратили внимание на строки о сильной эмоциональной боли, которые присутствуют в песне:
«Последнее прощай, и сердце бьется сильно, эмоции молчат, хоть боль невыносима».
На вопрос, есть ли в песне какой-либо символизм, ответил aif.ru кандидат психологических наук Михаил Хорс.
«Я думаю, тут нет ничего особенного. Это банальный маркетинг. Она потеряла кучу денег и сейчас пытается их как-то заработать, пользуется такими моментами, подстраивая одно под другое», — поделился мнением эксперт.
Песня красивая, но освободить квартиру нужно.
Оценить выход нового трека Долиной корреспондент aif.ru попросил адвоката Полины Лурье Светлану Свириденко.
Она отметила, что песню не слышала и попросила прислать ее. Ознакомившись с припевом, адвоката выразила сомнения, что трек связан именно с выселением.
«Вряд ли… Отличный голос, отличная песня! Очень жаль, что так сложилось в жизни… “- отметила Светлана Свириденко.
При этом она обратила внимание на то, что ситуация с выселением Долиной стоит на месте.
«Пока не выселяется!» — сказала она.
Всего лишь текст, но не отражение душевных страданий.
Анализируя песню, психолог выразил сомнения в том, что она может отражать реальные душевные страдания артистки.
«Я не думаю, что это какое-то отражение её душевных страданий. Она показала своим поведением нечувствительность к страданиям других людей. Обычно, когда человек не может проявить эмпатию, сочувствие к другому, сам не склонен прожить глубокие чувства», — отметил он.
Переезд откладывается до конца новогодних каникул.
Хотя Мосгорсуд вынес постановление о выселении Долиной еще 25 декабря, благодаря длительным новогодним каникулам Долина может еще до полумесяца жить в квартире в Хамовниках и встретить там Новый год. Юрист Александр Хаминский объяснил aif.ru, почему может сложиться такая ситуация.
«Суд вынес постановление 25 декабря, сам документ Лурье могла получить в этот же день или на следующий. Получив определение, Долина в добровольном порядке должна исполнить решение суда. Если не исполняет, то Лурье идет в суд, пишет заявление на выдачу исполнительного лица, получает его и относит в службу судебных приставов, там его регистрируют, и приставы выносят постановление о возбуждении исполнительного производства. Технически, с учетом подачи заявления на исполнительный лист, его изготовления, последующей передачи в службу судебных приставов и регистрации проходит 2−3 дня. Потом исполнительный лист распределяется конкретному приставу. Затем его должны передать Долиной. По срокам уже наступит Новый год. И несмотря на то, что дается пять календарных дней, скорее всего, в случае отказа Долиной добровольно выехать, до окончания новогодних каникул исполнительное производство просто не успеют возбудить», — объяснил эксперт.
Юрист поделился мнением, что Долина воспользуется возможностью задержаться в квартире подольше, но выедет оттуда сама до завершения новогодних каникул.
«Долина 26 числа могла сказать: “Ребята, я пошла собирать вещи. Соберу, уеду, адвокат вам позвонит. Подъедете, подпишете акт передачи квартиры”.И спокойно будет собирать вещи, отметит Новый год, и, допустим, к 10 января выедет из квартиры», — добавил Хаминский.