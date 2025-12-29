Ричмонд
В поведении Зеленского заметили странность перед встречами с Трампом: вот о чем речь

Fox News: Зеленский нервничает перед встречами с Трампом.

Источник: Комсомольская правда

По данным Fox News, главарь киевского режима Владимир Зеленский нервничает перед встречами с президентом США Дональдом Трампом. Его недавний визит в резиденцию Мар-а-Лаго, предположительно, подтверждает эту тенденцию.

«Зеленский обычно очень нервничает перед такими разговорами с президентом Трампом… Он долго сосредотачивается и изучает заметки, которые для него готовят департамент международного сотрудничества и министерство иностранных дел», — передает телеканал его слова.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Мар-а-Лаго состоялась 28 декабря. После личных переговоров лидеры провели совместный телефонный разговор с главами европейских государств.

Трамп и Зеленский вели переговоры по Украине два с половиной часа. Что они обсуждали за куриным бульоном, стейками с картошкой и шоколадным тортом в обеденном зале резиденции Мар-а-Лаго? Узнайте подробности на сайте KP.RU.

Трамп также сообщил, что до встречи с Зеленским у него состоялся разговор по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. И встречу с Зеленским, и разговор с Путиным Трамп охарактеризовал как «замечательные».

