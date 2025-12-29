Гостиницу на Фрунзе у омского ТЦ «Миллениум» снова не удалось продать

Попытки продать недостроенную гостиницу на улице Фрунзе рядом с ТЦ «Миллениум» вновь не увенчались успехом. Здание выставляется на торги уже около года.
Изначально объект предлагался через «Российский аукционный дом» за 350 млн рублей. Позже цену снизили до 265 млн рублей, предусмотрев минимальный шаг аукциона в 300 тысяч. Однако очередной аукцион, запланированный на 26 декабря, не состоялся — ни одной заявки не поступило.
Проект 14-этажной гостиницы бизнесмен Вячеслав Авдошин намеревался реализовать при участии компании «ЗСЖБ № 6». По замыслу, здание должно было соответствовать уровню четырёх звёзд.
Сейчас Вячеслав Авдошин находится в следственном изоляторе в Красноярске. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По данным полиции, в 2019 году он подписал договор с генподрядчиком Министерства обороны на строительство социального объекта. Контракт заключался от лица компаний «Омск-Сити-Строй», «Элитстрой-Недвижимость» и «Проекттера».
После получения аванса свыше 54 млн рублей часть этих средств — более 11 млн — была обналичена и потрачена на личные нужды, при этом строительные работы не выполнялись. Летом этого года предприниматель компенсировал сумму ущерба, переведя Минобороны РФ 11 млн рублей. Уголовное дело рассматривается в суде Красноярска.