Гостиницу на Фрунзе у омского ТЦ «Миллениум» снова не удалось продать

Сейчас Вячеслав Авдошин находится в следственном изоляторе в Красноярске. Ему предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По данным полиции, в 2019 году он подписал договор с генподрядчиком Министерства обороны на строительство социального объекта. Контракт заключался от лица компаний «Омск-Сити-Строй», «Элитстрой-Недвижимость» и «Проекттера».