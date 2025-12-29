Рядовой Иванов взял в плен трёх украинских военнослужащих

Российский военный Олег Иванов в числе первых штурмовал украинский опорный пункт и взял в плен трёх солдат Вооружённых сил Украины при выполнении боевой задачи в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Иванов проявил отвагу и самоотверженность.
«Рядовой Иванов одним из первых ворвался на позиции боевиков. Благодаря профессиональным действиям рядового Иванова опорный пункт противника был захвачен, взяты в плен три боевика ВСУ. В результате грамотных действий на данном тактическом направлении СВО поставленная боевая задача была выполнена в кратчайший срок и в полном объёме, а наши штурмовые группы продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные рубежи», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО сообщили о российском военнослужащем Руслане Цепелеве. Рядовой выстрелом из танка ликвидировал украинскую огневую точку, речь идёт об опорном пункте, а также огневой точке с крупнокалиберным пулемётом.
«В условиях активного применения БПЛА и артиллерии противника рядовой Цепелев, используя накопленный опыт, учёл рельеф местности, вывел танк на рубеж открытия огня и нанёс огневое поражение по вражескому опорному пункту и огневой точке с крупнокалиберным пулемётом», — рассказали в ведомстве.
Благодаря профессионализму и отваге военнослужащего опорник и украинские военные были ликвидированы, это способствовало продвижению штурмовиков РФ.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.