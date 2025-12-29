Военнослужащий Александр Максимович из Байкальска героически погиб в зоне СВО

Скорбная весть пришла в Иркутскую область о том, что в зоне специальной военной операции погиб военнослужащий из Байкальска Александр Максимович.
— Наш земляк родился 8 декабря 1983 года. Образование получил в школе № 12. После ее окончания начал работать на объектах строительства города, — рассказал в своих социальных сетях мэр Байкальска Василий Темгеневский.
В 2021 году семья приняла решение переехать жить в Красноярск. В августе 2025 года, заключив контракт с Министерством обороны РФ, Александр отправился на защиту Родины. 24 сентября 2025 года, при выполнении боевой задачи он проявил исключительное мужество и погиб.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Петр Разуваев из Слюдянки героически погиб в зоне СВО. Ему было 42 года.