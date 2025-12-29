Рейсы из Омска в Москву задерживаются более чем на семь часов

В понедельник, 29 декабря, в омском аэропорту зафиксировали масштабные задержки рейсов в Москву. Эта информация представлена на онлайн-табло на сайте воздушной гавани.
Самый долгий перенос полета составил более семи часов: борт должен был отправиться в путь в 2:50. Всего — четыре лайнера отложили на срок от одного до семи часов. Пассажирам реса DP6522, изначально запланированного на 7:05 и задержанного до 10:25, приходится ждать более трех часов.
В пресс-службе аэропорта уточнили, что корректировки графика полетов коснулись всех маршрутов Омск-Москва. Причину сбоя не указали.
