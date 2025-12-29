Власти Новосибирской области усилили охрану на праздничных площадках в новогодние дни

К охране общественного порядка в праздники дополнительно привлекут сотрудников частных охранных предприятий и народных дружин. Все они прошли специальный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях. В рамках мер безопасности в парковых зонах будет полностью запрещено использование пиротехники. Также, по решению комиссии, местные власти введут временные ограничения на полёты беспилотных летательных аппаратов над праздничными территориями.