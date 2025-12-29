Власти Новосибирской области усилили охрану на праздничных площадках в новогодние дни

На заседании антитеррористической комиссии Новосибирской области утверждён комплекс мер по обеспечению безопасности в предстоящие праздничные дни. Власти региона совместно с правоохранительными органами создают многоуровневую систему защиты для жителей и гостей.
Основное внимание уделено местам массового скопления людей — праздничным площадкам, ледовым городкам, каткам и культурным объектам. Они будут оборудованы современными техническими средствами: системами видеонаблюдения, освещением и речевым оповещением. Для контроля доступа установят специальные ограждения и контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами. По периметру организовано усиленное патрулирование нарядами полиции и Росгвардии.
К охране общественного порядка в праздники дополнительно привлекут сотрудников частных охранных предприятий и народных дружин. Все они прошли специальный инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях. В рамках мер безопасности в парковых зонах будет полностью запрещено использование пиротехники. Также, по решению комиссии, местные власти введут временные ограничения на полёты беспилотных летательных аппаратов над праздничными территориями.
На заседании также подвели итоги работы антитеррористической комиссии за 2025 год и обозначили планы на следующий год. С соответствующим докладом выступил руководитель аппарата АТК Александр Уланов.