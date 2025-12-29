Оливье без колбасы и отказ от майонеза: как тюменцам не пострадать от обжорства на праздники

Облегчить традиционный оливье можно за счет йогурта и индейки.
Праздновать умеренно, не объедаться и исключить из угощений на новогодний стол самые жирные ингредиенты — такой совет тюменцам дала главный внештатный специалист-диетолог областного департамента здравоохранения Елена Дороднева. Эксперт также посоветовала, как сделать блюда менее вредными, и чем заменить колбасу и майонез в оливье.
«Главным девизом новогодних праздников должна стать умеренность. Застолье само по себе не должно быть основной составляющей ни самого праздника, ни каникул. Хотелось бы предостеречь от обилия блюд с жирным соусами, таких же салатов. Можно приготовить облегченные варианты, и подавать их порционно», — рассказала специалист.
Она также предложила альтернативы того, как приготовить главный новогодний салат. Так, майонез в оливье можно заменить на йогурт без добавок или нежирную сметану. Можно использовать легкие заправки на основе оливкового масла и лимонного сока. Вместо колбасы попробуйте добавить отварное куриное филе или индейку.
«Картофель стоит варить в мундире и не разминать слишком сильно, чтобы сохранить текстуру и уменьшить количество крахмала. Также его можно заменить на батат. Вместо консервированных овощей используйте замороженные или свежие (горошек, морковь)», — советует Дороднева.
Чтобы новогоднее меню было праздничным и полезным одновременно, диетолог рекомендует поставить на стол салаты из свежих овощей, фрукты, запеченную или приготовленную на пару красную рыбу, овощные запеканки или рататуй. На гарнир стоит использовать крупы, богатые витаминами и минералами — к примеру, киноа или гречку. А в теплые салаты добавлять побольше орехов или семян для дополнительной питательности. На десерт же стоит выбрать что-то с минимальным количеством сахара: отлично подойдут желе из ягод или творожные муссы.
Ранее URA.RU писало о топ-10 рецептов горячих блюд на Новый год. В список, помимо прочего, вошли запеченные утка, кролик и форель.