Оливье без колбасы и отказ от майонеза: как тюменцам не пострадать от обжорства на праздники

Чтобы новогоднее меню было праздничным и полезным одновременно, диетолог рекомендует поставить на стол салаты из свежих овощей, фрукты, запеченную или приготовленную на пару красную рыбу, овощные запеканки или рататуй. На гарнир стоит использовать крупы, богатые витаминами и минералами — к примеру, киноа или гречку. А в теплые салаты добавлять побольше орехов или семян для дополнительной питательности. На десерт же стоит выбрать что-то с минимальным количеством сахара: отлично подойдут желе из ягод или творожные муссы.