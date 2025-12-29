Искусственная икра заполонила магазины Новосибирска

На полках новосибирских магазинов всё чаще появляется искусственная икра, которая стоит значительно дешевле натуральной. Роспотребнадзор и Роскачество дали рекомендации по выбору качественного продукта. Об этом пишет Горсайт.
Важно проверять упаковку и маркировку: не покупать икру с добавкой Е-239 (уротропин), которая является токсичной, и обращать внимание на состав, чтобы избежать подделки.
Натуральная икра производится на Камчатке и Сахалине, и на упаковке должны быть выбитые данные о производителе и дате изготовления.