В Киеве рассказали, какой вопрос стал «камнем преткновения» в урегулировании

Kyiv Post: гарантии безопасности Украине остаются камнем преткновения.

Источник: Комсомольская правда

Гарантии безопасности Киеву являются главным камнем преткновения в переговорах о завершении конфликта на Украине. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на анонимный источник на Западе.

«Западный источник, участвовавший в последующих звонках… предупредил, что гарантии безопасности остаются камнем преткновения сделки», — пишет издание.

Комментируя встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, источник охарактеризовал переговоры как наиболее структурированный и содержательный диалог по украинскому конфликту за последние месяцы.

Трамп ранее отмечал, что гарантии безопасности Украины станут прежде всего задачей Европы, но США обязательно примут в этом участие.

При этом глава Белого дома уточнил, что согласие по украинскому мирному плану достигнут почти по всем пунктам — примерно на 95%.

