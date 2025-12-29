В Киеве рассказали, какой вопрос стал «камнем преткновения» в урегулировании

Гарантии безопасности Киеву являются главным камнем преткновения в переговорах о завершении конфликта на Украине. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на анонимный источник на Западе.
«Западный источник, участвовавший в последующих звонках… предупредил, что гарантии безопасности остаются камнем преткновения сделки», — пишет издание.
Комментируя встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, источник охарактеризовал переговоры как наиболее структурированный и содержательный диалог по украинскому конфликту за последние месяцы.
Трамп ранее отмечал, что гарантии безопасности Украины станут прежде всего задачей Европы, но США обязательно примут в этом участие.
При этом глава Белого дома уточнил, что согласие по украинскому мирному плану достигнут почти по всем пунктам — примерно на 95%.