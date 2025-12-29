Эксперт раскрыла, какие рыбные блюда чаще всего приводят к отравлению

«Рыбные блюда очень популярны на новогоднем столе, но, к сожалению, нередко становятся причиной пищевых отравлений из-за нарушения правил хранения и приготовления. Основная опасность заключается в микроорганизмах, способных к быстрому размножению в рыбе и рыбных продуктах. Даже свежая рыба может стать опасной, если хранится при комнатной температуре или готовится заранее и остается без охлаждения», — отметила специалист.
Эксперт подчеркнула, что одной из самых распространённых ошибок является длительное хранение нарезанной или приготовленной рыбы вне холодильника. Блюда с майонезом, сметаной, сыром или соусами, содержащими рыбу, особенно рискованны: белковые компоненты создают среду для развития бактерий группы кишечных палочек, протея, сальмонелл и других возбудителей уже через несколько часов при комнатной температуре.
Часто забывают и про правило «разделяй и властвуй»: сырая рыба и готовые блюда не должны контактировать с готовыми закусками, иначе риск перекрестного загрязнения резко возрастает. Нередко проблемы возникают при мариновании и засолке. Неправильные пропорции соли, сахара или уксуса, а также недостаточное охлаждение готовой продукции могут привести к развитию гнилостных бактерий, а не к её консервированию.
«Также важно учитывать срок хранения: даже охлаждённая готовая рыба в салатах или рулетах с майонезом не должна храниться более суток до подачи», — предупреждает специалист.
Другой распространенный фактор риска — размораживание рыбы. Если продукт размораживают при комнатной температуре или в тёплой воде, бактерии быстро размножаются, особенно на поверхности. Оптимальный способ — медленное размораживание в холодильнике или использование холодной воды, с последующей термической обработкой.
Для того, чтобы избежать пищевых отравлений на Новый год, важно соблюдать три ключевых правила. Первое — хранить рыбу и блюда с ней при правильной температуре и не держать на столе более двух часов. Второе — исключить контакт сырой рыбы с готовыми продуктами и салатами. Третье — строго соблюдать рецептуру и сроки приготовления и хранения маринованных, солёных и готовых закусок. Соблюдение этих простых мер позволит наслаждаться праздничным столом, не рискуя здоровьем.
