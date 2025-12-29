Эксперт раскрыла, какие рыбные блюда чаще всего приводят к отравлению

Для того, чтобы избежать пищевых отравлений на Новый год, важно соблюдать три ключевых правила. Первое — хранить рыбу и блюда с ней при правильной температуре и не держать на столе более двух часов. Второе — исключить контакт сырой рыбы с готовыми продуктами и салатами. Третье — строго соблюдать рецептуру и сроки приготовления и хранения маринованных, солёных и готовых закусок. Соблюдение этих простых мер позволит наслаждаться праздничным столом, не рискуя здоровьем.