Ранее сообщалось, что Райан Раут, покушавшийся на Дональда Трампа во время президентства бывшего американского лидера Джо Байдена, обращался в Госдеп Соединённых Штатов с просьбой помочь ему в вербовке наёмников для участия в украинском конфликте на стороне Вооружённых сил Украины.