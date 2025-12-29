Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признал, что ему жаль, что наёмники из США едут умирать на Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему жаль, что наёмники едут умирать на Украину, он назвал Украину чужой страной.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ему жаль, что наёмники из США едут умирать на Украину, он назвал Украину чужой страной.

Признание прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации после переговоров с Зеленским. Президенту США задали вопрос о том, какое он может передать послание семьям американцев, которые погибли на Украине.

«Сообщение совершенно очевидно — как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране», — сказал Трамп.

Он отметил, что среди погибших наёмников были и «известные» люди, но не назвал имена.

Накануне вечером Трамп встретился с Зеленским в американском штате Флорида. Переговоры продолжались около двух часов. После этого Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с лидерами европейских стран.

Ранее сообщалось, что Райан Раут, покушавшийся на Дональда Трампа во время президентства бывшего американского лидера Джо Байдена, обращался в Госдеп Соединённых Штатов с просьбой помочь ему в вербовке наёмников для участия в украинском конфликте на стороне Вооружённых сил Украины.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше