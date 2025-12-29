Трамп признал, что ему жаль, что наёмники из США едут умирать на Украину

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что ему жаль, что наёмники из США едут умирать на Украину, он назвал Украину чужой страной.
Признание прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации после переговоров с Зеленским. Президенту США задали вопрос о том, какое он может передать послание семьям американцев, которые погибли на Украине.
«Сообщение совершенно очевидно — как жаль, что они погибли в стране, в чужой стране», — сказал Трамп.
Он отметил, что среди погибших наёмников были и «известные» люди, но не назвал имена.
Накануне вечером Трамп встретился с Зеленским в американском штате Флорида. Переговоры продолжались около двух часов. После этого Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с лидерами европейских стран.
Ранее сообщалось, что Райан Раут, покушавшийся на Дональда Трампа во время президентства бывшего американского лидера Джо Байдена, обращался в Госдеп Соединённых Штатов с просьбой помочь ему в вербовке наёмников для участия в украинском конфликте на стороне Вооружённых сил Украины.