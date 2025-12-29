Какие деревни исчезли с карты Пермского края в 2025 году

Причиной упразднения некоторых деревень нередко становилось отсутствие в них жителей.
В 2025 году «тренд» на упразднение поселков и деревень в Пермском крае продолжился. В регионе больше нет таких населенных пунктов как Махали, Ключи и Малые Долды. О том, какие еще деревни стерты с карты региона навсегда — в материале URA.RU.
В марте Кишертский округ остался без трех деревень — Махали, Саламатово и Чирки присоединили к селу Усть-Кишерть. В мае административные преобразования коснулись Куединского и Усольского округов. В этих территориях не стало деревень Куеда, и Трегубовка, Солодовка и деревни Пишмино.
В сентябре упразднили две деревни в Очерском округе: Ключи и Соломатка, в которых не осталось ни одного жителя. А в Гайнском и Чердынском округах с карты Пермского края исчезли семь деревень: Краснояры, Шумино, Адамово, Ужгиская, Малые Долды, Казарма 1331-й км и Ольховка. По данным местных властей, жители этих деревень умерли или разъехались, сами населенные пункты зарастают травой и кустарником, а дома разрушаются.