Какие деревни исчезли с карты Пермского края в 2025 году

В сентябре упразднили две деревни в Очерском округе: Ключи и Соломатка, в которых не осталось ни одного жителя. А в Гайнском и Чердынском округах с карты Пермского края исчезли семь деревень: Краснояры, Шумино, Адамово, Ужгиская, Малые Долды, Казарма 1331-й км и Ольховка. По данным местных властей, жители этих деревень умерли или разъехались, сами населенные пункты зарастают травой и кустарником, а дома разрушаются.