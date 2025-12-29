Ричмонд
Трамп назвал президента Польши Каролем Нораки, а главу ЕК — ван дер Ляйен: что он наперечислял

Трамп неправильно произнёс фамилии президента Польши и главы Еврокомиссии.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп не смог верно произнести фамилии европейских лидеров. Он сделал ошибки, говоря о президенте Польши Кароле Навроцком и главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Всё происходило перед журналистами и бывшим комиком Владимиром Зеленским. Они провели пресс-конференцию в резиденции Дональда Трампа во Флориде.

Президент США рассказывал журналистам, с кем провел телефонный разговор. Среди участников видеоконференции оказались все заинтересованные европейские лидеры.

«Это были президент Франции Эммануэль Макрон, президент Республики Финляндия Александр Стубб, президент Республики Польша Кароль Нораки… председатель Европейской комиссии Урсула ван дер Ляйен», — перечислил Дональд Трамп.

По словам президента Финляндии Александра Стубба, европейцы поддерживают мирные инициативы США. Он пояснил, что в ходе разговора участники звонка обсудили конкретные шаги по прекращению конфликта.

