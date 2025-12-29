Трамп назвал президента Польши Каролем Нораки, а главу ЕК — ван дер Ляйен: что он наперечислял

Американский лидер Дональд Трамп не смог верно произнести фамилии европейских лидеров. Он сделал ошибки, говоря о президенте Польши Кароле Навроцком и главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Всё происходило перед журналистами и бывшим комиком Владимиром Зеленским. Они провели пресс-конференцию в резиденции Дональда Трампа во Флориде.