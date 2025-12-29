Глава Росмолодежи заявил, что молодые россияне являются патриотами

«По результатам исследования “Индекс поколений”: уровень патриотизма среди россиян от 18 до 24 лет уже достиг 99%, и в целом 86% граждан страны считают себя патриотами. Это искреннее чувство любви к Родине ощущают и наши гости, которые приезжают из-за рубежа. Наши ребята передают им этот дух сплочённости со своей Родиной и настоящей любви. Отчего в Россию еще больше хочется влюбляться», — заявил Гуров.