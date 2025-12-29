Ричмонд
Глава Росмолодежи заявил, что молодые россияне являются патриотами

РИА Новости: Гуров заявил, что уровень патриотизма среди молодежи достиг 99%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Уровень патриотизма в России среди молодых людей от 18 до 24 лет уже достиг 99%, заявил в интервью РИА Новости руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В этом году Росмолодежь вместе с аналитическим центром ВЦИОМ, Высшей школой экономики, компанией «Иннопрактика» и другими организациями провели масштабное исследование — «Индекс поколения», отметил Гуров.

«По результатам исследования “Индекс поколений”: уровень патриотизма среди россиян от 18 до 24 лет уже достиг 99%, и в целом 86% граждан страны считают себя патриотами. Это искреннее чувство любви к Родине ощущают и наши гости, которые приезжают из-за рубежа. Наши ребята передают им этот дух сплочённости со своей Родиной и настоящей любви. Отчего в Россию еще больше хочется влюбляться», — заявил Гуров.

Исследование проходило в два этапа: федеральный и региональный, а также охватило почти все сферы жизни молодых людей: от образования до профессиональной реализации, мировоззрения. В исследовании приняли участие более 109 тысяч человек.