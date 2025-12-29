Врач Логина сказала, опасны ли для аллергиков натуральные новогодние ели

«Живые ели, как правило, вообще не содержат никаких аллергенов. Они могут вызывать аллергию в период цветения, то есть когда хвойники (сосну, ель, кедр) выделят пыльцу. Аллергия также может быть и на пыльцу березы… Аллергенными являются искусственные ёлки: при неправильном хранении на них могут образоваться плесневые грибы», — сказала Логина.