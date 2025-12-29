Ричмонд
Врач Логина сказала, опасны ли для аллергиков натуральные новогодние ели

Иммунолог Логина рассказала, несут ли для аллергиков опасность натуральные новогодние ели, которые устанавливают в домах.

Источник: Аргументы и факты

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала aif.ru, опасны ли для аллергиков натуральные ели, которые устанавливают на Новый год в домах.

«Живые ели, как правило, вообще не содержат никаких аллергенов. Они могут вызывать аллергию в период цветения, то есть когда хвойники (сосну, ель, кедр) выделят пыльцу. Аллергия также может быть и на пыльцу березы… Аллергенными являются искусственные ёлки: при неправильном хранении на них могут образоваться плесневые грибы», — сказала Логина.

В связи с этим, обозначил врач, перед эксплуатацией искусственную ель нужно помыть и просушить.

«При аллергической реакции — заложенности носа, чихании, обильном выделении из носа — следует обратиться к врачу, чтобы пройти обследование. Сейчас все виды аллергии излечимы», — подытожил Логина.

Ранее Логина рассказала, как бороться с аллергической реакцией организма на пыль.