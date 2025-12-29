Рождество под новой Вифлеемской звездой: Впервые за 20 тысяч лет три планеты выстроятся в линию

Астрологи смотрят на январский парад планет с особым интересом. По их мнению, когда несколько планет собираются вместе, их энергетическое влияние не просто складывается — оно умножается. Венера отвечает за любовь, красоту и гармонию в отношениях. Марс управляет действиями, амбициями и жизненной энергией. Меркурий контролирует общение, мышление и принятие решений. А Солнце символизирует саму жизненную силу, личность и самовыражение. В период с 6 по 22 января, когда все эти силы объединятся в одной точке неба, астрологи рекомендуют использовать это время для важных начинаний и смелых решений. Рождественская ночь может стать идеальным моментом для того, чтобы загадать желание, составить план на год или начать что-то новое в своей жизни. Скептики справедливо заметят, что научных доказательств астрологического влияния планет на земные события не существует. Гравитационное воздействие даже самого массивного Юпитера на Землю в тысячу раз слабее влияния Луны, а уж влияние Венеры или Марса и вовсе ничтожно.