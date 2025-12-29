В Москве за сутки «пропадает» столько снега, сколько вместили бы 2,6 млрд стаканчиков кофе: Life.ru узнал, куда деваются сугробы

Сколько снега плавят в Москве за сутки.
Сейчас снег в Москве собирают и увозят в стационарные снегосплавные пункты (ССП). Их 50, и они могут перерабатывать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Но так было не всегда. Как рассказали Life.ru в Департаменте ЖКХ, до 2002 года снег с городских улиц сбрасывали в реки Москва и Яуза. Но это плохо сказывалось на экологии самих водоёмов и прибрежной зоны.
«В период снегопадов городские службы выполняют работы по сбору снега, после чего его транспортируют на ССП. Для уборки и ликвидации снегопадов у предприятий Департамента жилищно-коммунального хозяйства есть достаточное количество уборочной техники, в том числе большие и малые фронтальные погрузчики, линейные погрузчики-снегоуборщики», — рассказали в департаменте.
Как плавится снег.
Принцип работы ССП следующий: машина со снегом приезжает на объект, на въезде которого установлен лазерный датчик, позволяющий определить объём груза. После замеров массу выгружают из самосвалов в снегоприёмные сооружения, где за счёт контакта с тёплой водой происходит плавление. В зависимости от способа нагрева воды различают несколько типов снегосплавных пунктов: те, что работают на дизельном топливе, сбросных водах ТЭЦ, речном стоке, тепловых сетях, а также использующие тепло канализационных стоков.
Температура подготовленной тёплой воды на разных типах ССП отличается, но должна быть не ниже 10 градусов по Цельсию, что влияет на время плавления. Кроме того, имеет значение температура окружающего воздуха, плотность (свежевыпавший или слежавшийся) и объём завозимого снега. В среднем снег плавится в течение 10−15 минут.
Талая вода, образующаяся в результате плавления снега, проходит процесс отделения песка и мусора в песколовках и/или снегосплавных камерах. Затем она самотёком отводится в канализационные каналы, коллекторы или водосточную сеть города для транспортировки на очистные сооружения. Там она проходит полный комплекс механической и биологической очистки, а также ультрафиолетовое обеззараживание, после чего отводится в водные объекты.
Сколько это в стаканчиках кофе?
Мы решили спросить у нейросети, 650 тысяч кубометров снега в сутки — это много или мало? И оказалось, что это 6500 типовых бассейнов, или 2,6 миллиарда стандартных 250-миллилитровых стаканов кофе, чтобы выпить которые, вам потребуется 2,37 миллиона лет.
