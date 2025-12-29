В Москве за сутки «пропадает» столько снега, сколько вместили бы 2,6 млрд стаканчиков кофе: Life.ru узнал, куда деваются сугробы

Сейчас снег в Москве собирают и увозят в стационарные снегосплавные пункты (ССП). Их 50, и они могут перерабатывать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Но так было не всегда. Как рассказали Life.ru в Департаменте ЖКХ, до 2002 года снег с городских улиц сбрасывали в реки Москва и Яуза. Но это плохо сказывалось на экологии самих водоёмов и прибрежной зоны.