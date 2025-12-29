Мизулина и SHAMAN отметят Новый год в кругу семьи

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поделилась планами на праздники: вместе с артистом SHAMAN они хотят провести время с семьей, хорошо отдохнуть и на время забыть о профессиональных обязанностях. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.