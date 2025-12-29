Мизулина и SHAMAN отметят Новый год в кругу семьи

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поделилась планами на праздники: вместе с артистом SHAMAN они хотят провести время с семьей, хорошо отдохнуть и на время забыть о профессиональных обязанностях. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.
«Во-первых, мы планируем отдохнуть, я надеюсь, что это получится. Надеюсь, что и россияне смогут отдохнуть. Спокойно, гармонично у нас пройдет весь вот этот период новогодних праздников без каких-то вызовов и плохих ситуаций», — сказала она.
Как призналась Мизулина, главной целью на каникулах для них станет полноценный сон и временный отдых от работы.
KP.RU ранее писал, как в канун Нового года российские знаменитости делятся праздничным настроением. Филипп Киркоров удивил высокой пятиметровой елкой, Полина Диброва украсила новый дом, а Ксения Бородина показала елку в стиле известного дизайнера Ralph Lauren.