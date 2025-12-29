От русской печи до китайской лапши: какие заведения открылись в Челябинске за 2025 год

Бар «Самозванцы» открылся на месте ресторана Balance и позиционируется как заведение с русской тематикой. В меню представлены бутерброды с традиционными намазками. В икорном баре предлагают два сета — с черной или красной икрой, которые подают с гренками, блинами и маслом. В основном меню можно найти борщ и уху, сельдь под шубой, оливье с языком, говяжью щеку, котлеты по-киевски, пельмени, фаршированные блины и стейки. Среди закусок — свиной язык, тартар, еврейская намазка, разносолы, блины и холодец.