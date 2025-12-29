От русской печи до китайской лапши: какие заведения открылись в Челябинске за 2025 год

В Челябинске начался рассвет русской кухни.
За 2025 год в Челябинске открылись десятки новых заведений — от ресторанов с уральской идентичностью и авторской кухней до демократичных азиатских бистро, пабов и концептуальных кофеен. Одни проекты сделали ставку на локальные продукты и традиции, другие — на быстрый формат и доступные цены, третьи — на премиальный сегмент. URA.RU вспоминает самые заметные открытия года.
Русский дух и уральская культура.
«Усадьба Рябининых» и «Лукич».
Одним из самых обсуждаемых гастрономических проектов лета стало открытие «Усадьбы Рябининых» и бара «Лукич» на территории исторического особняка. Пространство объединило ресторан, веранду и бар, а в основу концепции легли русская печь, сезонные продукты и сотрудничество с фермерами региона.
Ресторан в усадьбе Рябининых стал одним из самых громких и долгожданных открытий.
Меню выстроено вокруг традиционных вкусов в современной интерпретации. Гостям предлагают солодовую лепешку с костным мозгом, картофельные тосты с сосьвинской сельдью и тартар из конины. В салатах используют оленину с белыми грибами, винегрет с сельдью, томаты с домашним сыром и зеленью.
Пельмени и вареники представлены в нескольких вариантах — от классических уральских до кундюмов с груздями. В печи томят мясо коня, готовят судака с пшеном, цыпленка со сморчками, голубцы из кролика и кулебяки с рыбой. Десертная часть меню включает мороженое с осетровой икрой и медовыми огурцами и взбитый творог с земляной грушей.
«Поселенцы».
Летом открылось и кафе «Поселенцы» от создателя раменной «Мистер и Миссис Бу» Артема Бугора. Проект полностью посвящен аутентичной уральской гастрономии. Интерьер оформлен в духе первобытного искусства с шаманскими атрибутами и охотничьими мотивами. В меню — редкие для города блюда: ватрушки с грибами или тушеной свининой, мозговые косточки, ляпуны на закваске с начинками из ягненка, копченой говядины, форели или индейки. Среди супов выделяется губница — густой уральский суп, который подают с пирожком.
«Гусли».
На «Белом рынке» в 2025 году появился новый корнер русской кухни.
Осенью в одном из гастропространств начал работу корнер «Гусли», предлагающий русскую кухню в современном прочтении. В заведении переосмыслили классические рецепты, сохранив традиционную основу. Меню включает ватрушки с копченой свининой, груздями и заварным кремом с вишней, борщ, солянку и груздянку. Блины подают как с солеными начинками, включая икру и копчености, так и со сладкими — с таежным кремом и кедровыми орехами.
В разделе горячих блюд представлены бефстроганов с пюре, пожарская котлета с кедровой кашей и томатной сальсой, а также голубцы. Дополняют меню запеченный язык под ореховым соусом, драники с красной икрой и сметаной, драник с рийэтом из курицы и томатной сальсой, бутерброд с килькой, яйцом и малосольным огурцом. В напитках — морсы и семь видов авторских чаев с ягодами и травами.
«Самозванцы».
Бар «Самозванцы» открылся на месте ресторана Balance и позиционируется как заведение с русской тематикой. В меню представлены бутерброды с традиционными намазками. В икорном баре предлагают два сета — с черной или красной икрой, которые подают с гренками, блинами и маслом. В основном меню можно найти борщ и уху, сельдь под шубой, оливье с языком, говяжью щеку, котлеты по-киевски, пельмени, фаршированные блины и стейки. Среди закусок — свиной язык, тартар, еврейская намазка, разносолы, блины и холодец.
Кофейни и новые форматы.
La Crème.
На набережной реки Миасс в июне открылась кофейня La Crème, занявшая помещение кафе Mr. Poncho. Заведение сделало ставку на авторские десерты по дагестанским рецептам, которые готовят на месте. В напитках используют необычные вкусы — кофе с нотами дубайского шоколада, фиников и урбеча.
«Шмульберк».
Кофейню «Шмульберк» назвали в честь революционера Самуила Цвиллинга.
С конца августа в Челябинске работает «Шмульберк» — проект, совмещающий книжный магазин и кофейню. Создатели называют формат первым подобным в городе. Название отсылает к Самуилу Цвиллингу, чье имя при рождении было Шмуль-Берк. Меню включает салаты, пасту, супы, завтраки и блюда с трюфельными акцентами. Проект задуман как место для встреч и культурного общения.
Кето-диета и ЗОЖ.
«ПэПэ».
В 2025 году в городе продолжили развиваться форматы здорового питания. По франшизе открылось кафе «ПэПэ», ориентированное на ЗОЖ-аудиторию.
В меню у каждой позиции указано соотношение белков, жиров и углеводов. Интерьер выполнен в розовых тонах с неоновыми надписями, а ассортимент сочетает полезные блюда с адаптированным стрит-фудом, включая пп-шаурму и бургеры.
Сразу два новых заведения Челябинска предлагают диетические варианты популярных блюд.
«Жируем».
В декабре в центре города начал работу ресторан «Жируем», построенный на принципах низкоуглеводной диеты. Основу меню составляют белковые продукты, овощи и зелень. Даже сырники здесь готовят с минимальным количеством муки. При этом гостям предлагают и блюда, не относящиеся к кето-формату, включая каши, равиоли и телячьи щечки с пюре.
Восток и Европа.
Rami.
В конце мая открылся итальянско-восточный ресторан Rami, где объединили мангал, дровяную печь и хоспер. В меню соседствуют неаполитанская пицца, шашлыки, кутабы, кебабы, равиоли и азербайджанские супы. Для детей предусмотрена игровая комната и отдельное меню.
«Грузинская квартира».
В ноябре начал работу ресторан «Грузинская квартира», сделавший акцент на атмосферу домашнего уюта. Интерьер оформлен как жилая квартира с коврами и текстилем, а меню построено вокруг традиционной грузинской кухни — хинкали, хачапури, харчо, чакапули и десерты с авторской подачей.
«Ива & Олива».
В Челябинске стало больше заведений, подающих сразу европейскую и восточную кухни.
На месте ресторана «Султан» открылось обновленное заведение «Ива & Олива», где европейская кухня также соседствует с восточной, приготовленной из халяль-продуктов. Меню включает салаты, мангальные блюда, стейки и стрит-фуд.
Первый казахский ресторан.
Летом в Челябинске появился первый ресторан казахской кухни «Тамак», открывшийся на месте закрывшегося Badar. В меню — манты из конины, нарын, бешбармак, пельмени и пицца с кониной. Проект стал очередной попыткой «оживить» сложную для бизнеса локацию на улице Сони Кривой.
Азия захватывает город.
«Чифань № 1».
Азиатское направление стало одним из самых массовых в 2025 году. Одним из первых азиатских проектов года стало бистро «Чифань № 1», открывшееся 1 февраля. Формат заведения предполагает быстрый прием пищи: готовые блюда сразу выставлены на витрине, а гость самостоятельно собирает сет. Меню включает восемь салатов, булочки бао, шесть горячих блюд и два авторских супа — «не рамен» и «чифань ям». В качестве гарнира преимущественно используют рис.
«Чихо».
«Чихо» решили сделать акцент на яркий интерьер.
Заведение «Чихо» сделало ставку не только на кухню, но и на визуальную составляющую. Интерьер оформлен в виде азиатского переулка с яркими вывесками, постерами и декором, создающими эффект кварталов Шанхая.
В меню — шесть видов лапши, жареный рис и боулы на его основе, традиционные супы, говяжий язык с рисом и овощами, салат сяочи, попкорн из креветок и спринг-роллы. Для любителей супов предусмотрена возможность заказать половину порции. В карте напитков — более десяти сортов элитного чая, азиатское пиво, фирменные лимонады и напитки.
«Азия».
В декабре начала работу китайская столовая «Азия». Гости отмечают большие порции. Блюда выставлены на прилавке, из них формируются сеты. Малый вариант с рисом, салатом и горячим стоит 350 рублей, большой — с двумя горячими блюдами, четырьмя салатами и яйцом — 550. В меню также есть пибим паб со свининой и салатами, удон с мясом, морепродуктами или грибами, а также супы том-ям и фо бо.
Mian.
В Челябинске открылась еще одна китайская лапшичная.
У Южно-Уральского госуниверситета открылась лапшичная Mian. Проект запустили челябинский предприниматель Юрий Курбатов и китаянка Ван Цзяо. В меню — лапша ручной работы: с овощами, свининой или говядиной, а также супы по авторским рецептам. В числе закусок — картофель фри, тушеные яйца, тофу и куриные ножки.
«Азиатский квартал».
Летом открылось кафе «Азиатский квартал», объединившее кухни Индии, Китая и Вьетнама. В меню представлены адаптированные версии уличной азиатской еды: королевское желтое карри с креветками и кокосовым молоком, рамен тя-сю с курино-говяжьим бульоном и свининой, том-ям с морепродуктами, боулы, пряная говядина, стейк красной линии и гречневая лапша.
Propaganda Ramen.
В январе на месте закрывшегося бистро «Популист» начал работу ресторан-бар Propaganda Ramen. В меню представлены пять видов рамена — от классического говяжьего до морского и хайнямского. Стоимость блюд составляет от 520 до 590 рублей. Дополняют меню японские закуски: гедза с креветкой и курицей, картофель фри с трюфельным маслом, маринованные яйца и хрустящие креветки. В барной карте — настойки и 16 авторских коктейлей.
Фастфуд, бары и пабы.
Homies.
На месте кофейни открылась крафтовая бургерная Homies.
В январе открылось заведение Homies, где подают кофе и крафтовые бургеры. В меню — авторские бургеры с цыпленком и ананасом, с грибами, вишневым соусом, креветками и беконом. Закуски дополнили картофелем фри «Энимал Стайл» с соусом, беконом, луком и сыром. Также представлены сэндвичи, поке и салаты.
Slice Guys и «Боули».
Пиццерия Slice Guys открылась от команды баров Hoppy Mondays и «Дом Галеева». Проект разместился в здании, где ранее работало кошерное бистро Fa La Felloy. Заведение делает ставку на пышную, сытную пиццу.
Осенью заработал боулинг-бар «Боули», открытый теми же рестораторами. В меню — смэш-бургеры, сэндвичи, паста, мак-н-чиз с беконом, ребра в глазури, салаты и пицца из Slice Guys.
«Лаборатория пива».
Заведение Ильи Ройтенберга «Лаборатория пива» открыло новую точку в формате бара.
В феврале открылся бар «Лаборатория пива» от одноименного завода. В отличие от ресторана на Кирова, здесь представили расширенное меню с бургерами и стейками, а также добавили импортные сорта пива.
«Дом Злоказова».
«Дом Злоказова», открывшийся в сентябре, выстроил концепцию вокруг домашней кухни. Формат заведения ориентирован не на сложные гастрономические эксперименты, а на комфортную еду с узнаваемыми вкусами и русскими нотками, включая традиционные закуски и собственные настойки. Там представлены русские бутерброды и закуски, пицца и кесадилья, пельмени и паста, а также более основательные блюда — царская уха и борщ.
«Дом Бусыгина».
В сентябре начал работу бар «Дом Бусыгина» в историческом здании. Формат заведения близок к английскому пабу: спортивные трансляции, пенные и крепкие напитки, блюда с отсылками к британской кухне — от петушиного пирога до трески в пивном кляре и яйца по-скотски.
Horse Head.
В Челябинске появился первый паб-театр.
В мае открылся паб Horse Head — первый в Челябинске паб-театр со сценой и театральным занавесом. В меню — брискет из смокера, рулька, макрель и язык на гриле, колбаски, хаггис и пивные закуски.
«Дай жару».
На месте закрывшейся точки «ЧебурекМи» в июне появилось кафе «Дай жару», где готовят шашлыки, люля-кебаб, овощи и рыбу на мангале. При этом чебуреки решили сохранить в меню.
«Дружба крепкая».
В центре Челябинска 23 декабря открылся новый бар «Дружба крепкая», который занял помещение закрывшегося летом «Винного шкафа». Проект запущен по франшизе из Удмуртии. Авторы концепции позиционируют заведение как наливошную.
В баре «Дружба крепкая» в меню включили «Доширак».
Там представлены русские бутерброды с сельдью, форшмаком, шпротами и яйцом, а также два вида брускетт — с креветками и ростбифом. В разделе салатов гости могут выбрать оливье с бужениной или языком, цезарь и салат с баклажанами. На горячее подают пельмени, голень индейки, солянку и доширак с сосисками. Дополняет меню широкий выбор закусок — от сала до креветок фри.
Начали со скандала — фастфуд из морепродуктов.
В марте в Челябинске открылся ресторан «Мидийное место» по федеральной франшизе. В меню — мидии в горшочках, пасты, креветки, супы, рыба и гарниры. В конце весны заведение попало в скандал: посетители начали массово жаловаться на плохое самочувствие. Несмотря на волну негативных отзывов весной, проверка Роспотребнадзора не выявила нарушений. Проект заявил о планах открыть в торую точку.
Премиум и авторская кухня.
AMMA.
В AMMA самостоятельно выпекают хлеб и сдобные изделия для гостей.
В декабре начал работу ресторан AMMA, где концепцию выстроили вокруг печи и ремесленного хлеба. Здесь подают пшеничный липун с ростбифом и креветками, эклеры с икрой, борщ, уху, димсамы, пасту ручной работы, утиную грудку, бифштексы, стейки и рыбу на гриле.
«Нобель».
Премиальный ресторан «Нобель» открылся на месте Basilio. В основе меню — европейская кухня: изысканные сыры, голубцы и бриошь с крабом, борщ с уткой, тартары, черная уха, каре ягненка, угольная рыба, сибас и щупальца осьминога. Средняя цена горячих блюд начинается от 2000 рублей и доходит до 4000.
2025 год показал, что челябинский общепит продолжает активно меняться, расширяя географию вкусов и форматов. О том, какими громкими открытиями запомнился 2024 год, — рассказываем в этом материале.