ЦБ РФ сообщил, что доля безналичных платежей в России превысит 90% к 2030 году

Ранее сообщалось, что Банк России с нового года расширил список признаков подозрительных операций для борьбы с мошенничеством. С 1 января 2026 года банки обязаны проверять переводы клиентов по 12 критериям вместо шести прежних. Среди новых признаков — перевод крупной суммы человеку, с которым ранее не было операций, внесение наличных через цифровую карту после крупных трансленовых переводов и превышение времени бесконтактной операции. Банки должны уведомлять клиента о блокировке и давать один день на подтверждение легитимности перевода, иначе средства возвращаются на счёт.