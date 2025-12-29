Ричмонд
ЦБ РФ сообщил, что доля безналичных платежей в России превысит 90% к 2030 году

Доля безналичных платежей в России продолжит рост и к 2030 году превысит 90%. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Эксперт подчеркнула, что за последние десять лет доля безналичных операций выросла почти в пять раз, пишет ТАСС.

По её словам, динамика безналичных расчётов обусловлена широким внедрением технологий дистанционного банкинга и повышением доверия населения к электронным платежам. В ведомстве считают, что к 2030 году наличные будут использоваться лишь для ограниченного числа операций, а цифровые карты, мобильные приложения и СБП станут основным инструментом расчётов.

«Очевидно, что доля безналичных платежей продолжит расти. Она и сегодня очень высокая, поэтому каждый следующий процентный пункт достигается с большими усилиями. За девять месяцев 2025 года доля безнала составила 87,8%. Это огромные цифры. Мы сделали колоссальный рывок всего за 10 лет. Думаю, к 2030 году мы превысим порог в 90%», — отметила Бакина.

Ранее сообщалось, что Банк России с нового года расширил список признаков подозрительных операций для борьбы с мошенничеством. С 1 января 2026 года банки обязаны проверять переводы клиентов по 12 критериям вместо шести прежних. Среди новых признаков — перевод крупной суммы человеку, с которым ранее не было операций, внесение наличных через цифровую карту после крупных трансленовых переводов и превышение времени бесконтактной операции. Банки должны уведомлять клиента о блокировке и давать один день на подтверждение легитимности перевода, иначе средства возвращаются на счёт.

