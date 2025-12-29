На журналистку Викторию Ивлеву-Йорк* составили протокол во второй раз

Основанием для составления протокола послужило непредставление отчётности о своей деятельности в уполномоченный орган, что является нарушением закона об иностранных агентах. Ранее, в октябре, суд уже привлекал журналистку к административной ответственности по аналогичной статье. Судебное заседание по новому делу назначено на 29 декабря.
Повторное нарушение законодательства может повлечь уголовное преследование по статье об уклонении от обязанностей, предусмотренных для иностранных агентов. Минюст включил Ивлеву-Йорк* в реестр в декабре прошлого года, указав, что она призывала к финансовой поддержке Вооружённых сил Украины (ВСУ) и выступала против спецоперации. Её иск о снятии статуса был ранее отклонён судом первой инстанции, на это решение подана апелляция.
Ранее основатель «Первого русского» Константин Малофеев сообщил, что его иск против иноагента Андрея Захарова* вернули в суд. По его словам, кассационная инстанция посчитала нужным пересмотреть дело о клевете, в которой он обвинил бывшего журналиста BBC. Малофеев напомнил, что подал иск после того, как Захаров* распространил ложь. Ранее, утверждает предприниматель, две судебные инстанции проигнорировали очевидные факты. Теперь, по его словам, «справедливость восторжествовала, и рассмотрение возобновят по существу». Он также обвинил BBC в систематическом распространении фейков — от событий в Буче до репортажа о штурме Капитолия.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.