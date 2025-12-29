На журналистку Викторию Ивлеву-Йорк* составили протокол во второй раз

Ранее основатель «Первого русского» Константин Малофеев сообщил, что его иск против иноагента Андрея Захарова* вернули в суд. По его словам, кассационная инстанция посчитала нужным пересмотреть дело о клевете, в которой он обвинил бывшего журналиста BBC. Малофеев напомнил, что подал иск после того, как Захаров* распространил ложь. Ранее, утверждает предприниматель, две судебные инстанции проигнорировали очевидные факты. Теперь, по его словам, «справедливость восторжествовала, и рассмотрение возобновят по существу». Он также обвинил BBC в систематическом распространении фейков — от событий в Буче до репортажа о штурме Капитолия.