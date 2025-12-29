Четверо солдат Вооружённых сил Украины взяты в плен в Сумской области, российские военнослужащие продвинулись в двух районах, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В Сумском и Краснопольском районах Северяне продвинулись в общей сложности на семи участках. За сутки «продвижение составило до 600 метров. В ходе наступательных действий взято в плен четырёх военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении.
Бойцы группировки войск «Север» продвигаются на нескольких участках в Сумской области, Российская авиация, артиллерия и «Солнцепёки» результативно отработали по украинским позициям, а украинские войска «изыскивают новые резервы для недопущения утраты позиций».
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.
Также стало известно, что 57-я мотопехотная бригада Вооружённых сил Украины в Харьковской области почти полностью утратила боеспособность.