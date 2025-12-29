На заправках Иркутска за неделю подешевело топливо

Стоимость АИ-95 варьируется в пределах 64,70 — 69,90 рубля в зависимости от АЗС. Дизельное топливо также подешевело на 90 копеек и теперь опускается по цене 80,50 рубля за литр. Цены на бензин АИ-100 остаются без изменений.