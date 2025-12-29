На заправках Иркутска за неделю подешевело топливо

В преддверии Нового года для автомобилистов в Иркутске решили сделать неожиданный, но очень приятный сюрприз. На табло местных АЗС цены на бензин стали ниже.
Как сообщает «Байкал 24», водители смогут существенно сэкономить на поездках по городу накануне продолжительных праздников. Средняя цена бензина марки АИ-92, пользующегося наибольшим спросом, теперь составляет от 61,23 до 65,98 рубля за литр. Он подешевел сразу на рубль за прошедшую неделю.
Стоимость АИ-95 варьируется в пределах 64,70 — 69,90 рубля в зависимости от АЗС. Дизельное топливо также подешевело на 90 копеек и теперь опускается по цене 80,50 рубля за литр. Цены на бензин АИ-100 остаются без изменений.
