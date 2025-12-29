Ричмонд
Семь полицейских ранены в перестрелке с боевиками ИГ* на северо-западе Турции

Сотрудники Главного управления полиции провели операцию против террористической организации ИГИЛ* в доме, расположенном на дороге к деревне Элалык в центре города. Во время силовых действий произошел конфликт, в результате которого ранения получили семь полицейских. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает TRT Haber.

В операции также задействованы спецподразделения полиции из Бурсы. Правоохранительные органы продолжают работу с усиленными мерами безопасности в районе.

Позже стало известно, что состояние сотрудников, доставленных в больницу, оценивается как хорошее, передает телеканал.

Ранее в Стамбуле полиция задержала 115 подозреваемых в причастности к террористической организации «Исламское государство»*. Уточняется, что задержанные готовили теракты на рождественские и новогодние праздники и нападения на немусульман.

До этого суд в Республике Дагестан отправил в СИЗО ученика 11-го класса школы в рамках уголовного дела об участии в деятельности «Исламского государства»* через общение в соцсети TikTok.

*Террористическая группировка, запрещенная на территории России.