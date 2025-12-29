Семь полицейских ранены в перестрелке с боевиками ИГ* на северо-западе Турции

Сотрудники Главного управления полиции провели операцию против террористической организации ИГИЛ* в доме, расположенном на дороге к деревне Элалык в центре города. Во время силовых действий произошел конфликт, в результате которого ранения получили семь полицейских. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает TRT Haber.