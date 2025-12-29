Попытка контратаки ВСУ была предотвращена в лесу юго-западнее села Лиман в Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Северный Ветер» (СВ).
«Противник предпринял одну попытку вернуть утраченные позиции, проведя одну контратаку подразделениями 120 обр ТРО (120-я отдельная бригада теробороны — прим. ред.), успеха не имел», — сказано в публикации.
В результате боя половина солдат из украинской штурмовой группы была уничтожена. Остальная часть вражеского отряда получила ранения. В сообщении также отмечается, что российские штурмовики ведут зачистку позиций на этом участке.
Кроме того, в лесном массиве у села Лиман был взят в плен военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Напомним, ранее стало известно об уничтожения в районе поселка Старый Салтов в Харьковской области переправы ВСУ через реку Северский Донец. В Сети появились кадры нанесения удара по этой цели. Для поражения объекта использовались снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».
Ранее также сообщалось, что в районе Павловки на сумском направлении формирований был уничтожен ряд командиров украинских. Их ликвидировали с помощью ударов авиации и артиллерии по позициям 103-й бригады территориальной обороны ВСУ.