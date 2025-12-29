Ученых шокировали сильнейшие вспышки на Солнце

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали мощную вспышку класса M5.1 на восточном краю Солнца, ставшую сильнейшей с начала месяца, пишет «Ридус». Ученые связывают ее с активной областью, которая ранее вызвала вспышку в декабре и вновь вышла на видимую сторону светила.