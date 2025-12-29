Ученых шокировали сильнейшие вспышки на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о трех вспышках на Солнце.
На Солнце за прошедшую ночь произошли три сильные вспышки класса М. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«В ночь на понедельник звезда породила три вспышки М класса в 0.13, 1.39 и 3.02 мск», — говорится в сообщении Института космических исследований РАН. Их слова передает РИА Новости.
Самая мощная из ночных вспышек достигла уровня М4.2. Ранее, в ночь на 27 декабря, была зафиксирована еще более сильная вспышка М5.1, ставшая рекордной с начала месяца.
Ученые не исключают, что пик вспышечной активности светила придется на новогодние праздники. Прогнозируется также возможность рекордных вспышек в наступающем году.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали мощную вспышку класса M5.1 на восточном краю Солнца, ставшую сильнейшей с начала месяца, пишет «Ридус». Ученые связывают ее с активной областью, которая ранее вызвала вспышку в декабре и вновь вышла на видимую сторону светила.