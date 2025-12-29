В Омске суд оправдал бывшего директора фонда защиты дольщиков

50-летнего Георгия Пузикова обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Следствие считало, что в период с февраля 2022 года по июль 2023 года фигурант действовал в интересах трех проектных фирм. Мужчина подписал проектно-сметную документацию на достройку пяти проблемных многоквартирников в Омске.