В Омске суд оправдал бывшего директора фонда защиты дольщиков

Первомайский райсуд Омска огласил оправдательный приговор бывшему директору фонда защиты прав дольщиков. Причина — отсутствие состава преступления.
50-летнего Георгия Пузикова обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Следствие считало, что в период с февраля 2022 года по июль 2023 года фигурант действовал в интересах трех проектных фирм. Мужчина подписал проектно-сметную документацию на достройку пяти проблемных многоквартирников в Омске.
За Пузиковым признали право на реабилитацию, гражданский иск оставили без удовлетворения. Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут его обжаловать в областной инстанции.
Ранее мы писали, что в минздраве призвали омичей омичей не приближаться к бегающей по городу лисе.