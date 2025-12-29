Ричмонд
В Омске суд оправдал бывшего директора фонда защиты дольщиков

Экс-главу организации обвиняли в злоупотреблении полномочиями при подписании документов на достройку домов.

Источник: Комсомольская правда

Первомайский райсуд Омска огласил оправдательный приговор бывшему директору фонда защиты прав дольщиков. Причина — отсутствие состава преступления.

50-летнего Георгия Пузикова обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Следствие считало, что в период с февраля 2022 года по июль 2023 года фигурант действовал в интересах трех проектных фирм. Мужчина подписал проектно-сметную документацию на достройку пяти проблемных многоквартирников в Омске.

За Пузиковым признали право на реабилитацию, гражданский иск оставили без удовлетворения. Приговор еще не вступил в законную силу, стороны могут его обжаловать в областной инстанции.

Ранее мы писали, что в минздраве призвали омичей омичей не приближаться к бегающей по городу лисе.