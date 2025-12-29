Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овчинский: новогодние мероприятия проведут в павильоне «Макет Москвы»

Овчинский: новогодние мероприятия проведут в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В павильоне «Макет Москвы» проведут праздничные мероприятия на выходные в Новом году, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Для гостей павильона подготовили экскурсии, светотехнические представления и викторины с призами. Поучаствовать можно будет с 30 декабря по 11 января.

«Световые представления начнутся в 11:00 и будут транслироваться каждые полчаса. Бесплатные обзорные экскурсии по “Макету Москвы” пройдут в 12:10, 15:10 и 18:10, а сразу после них все желающие могут присоединиться к новогодней викторине», — приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Кроме того, в павильоне будет почтовый ящик, с помощью которого можно будет отправить новогодние открытки родственникам и близким, живущим в России, добавил министр.

В сообщении департамента градостроительной политики также отмечается, что в ходе викторины участникам расскажут о главном катке Москвы, первой новогодней елке, которая появилась в столице, и районе города, где жила главная героиня фильма «Ирония судьбы». Также в павильоне будет проходить выставка новогодних открыток разных времен. Еще там будет работать шоурум, в котором посетители «Макет Москвы» смогут увидеть, как выглядит изнутри квартира по программе реновации.

Павильон «Макет Москвы» находится на Сиреневой аллее в парке ВДНХ. На праздники павильон работает с 10:00 до 20:00, кроме 31 декабря, 1, 2 и 7 января.