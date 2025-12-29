Овчинский: новогодние мероприятия проведут в павильоне «Макет Москвы»

В сообщении департамента градостроительной политики также отмечается, что в ходе викторины участникам расскажут о главном катке Москвы, первой новогодней елке, которая появилась в столице, и районе города, где жила главная героиня фильма «Ирония судьбы». Также в павильоне будет проходить выставка новогодних открыток разных времен. Еще там будет работать шоурум, в котором посетители «Макет Москвы» смогут увидеть, как выглядит изнутри квартира по программе реновации.