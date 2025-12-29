В Индии мужчина ударил тигра палкой и спас жизнь другу

В Индии 52-летний французский турист Бруно Роджер, который 24 декабря упал с холма, повредил ногу и на протяжении двух дней выживал среди диких животных, смог доползти до фермы с тяжелыми травмами. Там его нашли фермеры, которые обратились в экстренные службы. В результате пострадавшего француза доставили в больницу.