В Индии мужчина ударил тигра палкой и спас жизнь другу

В мангровом лесу Сундарбан в Индии 42-летний местный житель Шьямапад Шил в воскресенье, 21 декабря, смог спастись от тигра благодаря своему другу, ловцу крабов Джагадишу Гарани. Мужчина ударил хищника палкой, и тот отпустил добычу.
Индийцы отправились в лес с целью ловли крабов. Они плыли вдоль берега на лодке, проверяя ловушки для ракообразных, и внезапно вошли в резкий поворот. Течение вынесло мужчин к суше, и в этот момент на них набросился бенгальский тигр.
Животное выбрало Шила в качестве жертвы, схватило его зубами за бок и вытащило на берег. Тигр планировал убежать вместе с Шилом в лес, но его остановил Гарани, ударив хищника палкой, передает портал The Telegraph India.
В Индии 52-летний французский турист Бруно Роджер, который 24 декабря упал с холма, повредил ногу и на протяжении двух дней выживал среди диких животных, смог доползти до фермы с тяжелыми травмами. Там его нашли фермеры, которые обратились в экстренные службы. В результате пострадавшего француза доставили в больницу.
В округе Чандрапур в Индии двое местных жителей погибли в результате нападения тигров в течение суток. Первой жертвой хищника стала фермерша, которая отправилась работать в рисовое поле, а второй — пастух, который пас скот в лесу.