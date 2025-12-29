Самая короткая рабочая неделя года началась в России

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней. Такое решение закреплено в постановлении о переносе выходных, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщили на сайте правительства РФ, документ опубликовали 24 сентября.
В кабмине пояснили, что при формировании графика учли норму Трудового кодекса о переносе выходного дня, если он совпадает с праздничным. В результате россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.
Также указано, что праздничные дни 3 и 4 января, выпадающие на субботу и воскресенье, перенесли на 9 января и 31 декабря.
Кроме того, выходные распределили и на другие периоды: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, а также 4 ноября и 31 декабря, передает сайт правительства.
Академик РАН Геннадий Онищенко ранее предложил увеличить в России рабочую неделю до шестидневной. По его мнению, такое решение положительно скажется на экономике и не навредит здоровью граждан.
Можно ли и нужно ли увеличивать в России рабочую неделю, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.