Самая короткая рабочая неделя года началась в России

Кроме того, выходные распределили и на другие периоды: с 21 по 23 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, а также 4 ноября и 31 декабря, передает сайт правительства.