Врач предупредила о тройном ударе по здоровью из-за бутербродов с икрой

Бутерброды с маслом и красной икрой на белом хлебе лучше не есть. Это серьезный удар по поджелудочной железе и печени. Об этом в интервью РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.
«Не намазывайте икру на белый хлеб с маслом. Это тройной удар по поджелудочной железе и печени: быстрые углеводы плюс животный жир, плюс соленый жирный продукт», — рассказала медик.
Идеальную пару икре составляют нейтральные крекеры, хлебцы из цельного зерна, половина вареного яйца или ломтик авокадо. Но можно есть икру и как самостоятельную витаминную добавку.
Важно также, уточнила Ольга Тарасова, учитывать количество соли в икре. Поэтому если на столе есть икра, в других блюдах соль лучше убавить. И вообще лучше отказаться от деликатеса людям с тяжелыми заболеваниями почек, при обострении любых заболеваний ЖКТ, гипертонии, аллергиями и при беременности с отеками.
Также сообщалось, что цены на красную икру в конце 2025 года подскочили в России перед новогодними праздниками. Приготовление одного такого бутерброда обойдется в 168 рублей.