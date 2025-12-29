На улицах Уфы работают 150 машин, чтобы расчистить снег к праздникам

Начальник управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Арсен Латыпов рассказал о планах по зимней уборке города в период предстоящих новогодних каникул. По его словам, для бесперебойной работы в праздничные дни подготовлено 359 единиц разнообразной снегоуборочной техники.
Ежедневно на расчистке основных улиц и проездов будет задействовано более 150 машин. Если выпадет обильный снегопад, для его оперативного вывоза за пределы города дополнительно планируется привлекать свыше 20 единиц техники в сутки, арендуя в среднем по 10 машин за смену.
Что касается уборки дворовых территорий, ответственность за которую несут управляющие компании и ТСЖ, то в среднем ежедневно на эти работы выходит 198 единиц специализированной техники и более 900 дворников.
