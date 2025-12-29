Ричмонд
Народное голосование выбрало лучшие новогодние ёлки Хабаровского края

Более 15 тысяч жителей края приняли участие в голосовании.

Источник: Соцсети

В Хабаровске на площади имени Ленина подвели итоги народного голосования на самую красивую новогоднюю ёлку среди округов и районов края, сообщает Мах канал Минкультуры 27 Z.

Атмосфера предновогоднего волшебства подарила жителям края возможность не просто любоваться праздничными украшениями, но и самим определить лидеров конкурса. В голосовании приняли участие более 15 тысяч человек — рекордное число за всю историю проведения мероприятия.

В номинации «Лучшая ёлка района» победу одержала хвойная красавица из Нанайского муниципального района. За неё отдали голоса свыше 1 700 человек. Особенность этой ёлки — в тонком отражении национального колорита: декор переплёлся с традиционными мотивами, превратив праздничное дерево в символ единения поколений и бережного отношения к культурному наследию.

Не менее напряжённой оказалась борьба в номинации «Лучшая ёлка городского округа». Здесь первое место заняла ёлка, установленная администрацией Хабаровска. Её украсили игрушками с изображениями знаковых и любимых горожанами мест краевой столицы. Этот художественный ход нашёл отклик у жителей региона: за хабаровскую ёлку проголосовали 2 200 человек.

Организаторы поблагодарили всех участников голосования и отметили: «Такое активное включение жителей края в выбор лучших ёлок показывает, насколько важен для нас дух праздника, совместное творчество и возможность почувствовать себя частью большой предновогодней истории».

В завершение организаторы поздравили победителей и пожелали всем жителям края чудесного настроения, радости и множества ярких моментов в наступающем 2026 году.