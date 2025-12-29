Овчинский: павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил новогоднюю программу

На новогодние праздники для жителей и гостей столицы павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил праздничную программу. Об этом рассказал Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.
Посетители «Макета Москвы» с 30 декабря по 11 января смогут насладиться светотехническими шоу, отправиться на обзорные экскурсии, а также поучаствовать в тематических викторинах, где есть шанс выиграть памятные призы.
«Традиционно в новогодние каникулы мы проводим в “Макете Москвы” мероприятия, которые дают возможность не только интересно провести время всей семьей, но и больше узнать про развитие столицы и градостроительные решения. Световые представления начнутся в 11:00 и будут транслироваться каждые полчаса», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.
В 12:10, 15:10 и 18:10 пройдут бесплатные обзорные экскурсии по павильону. Сразу после них все желающие смогут поучаствовать в новогодней викторине. В «Макете Москвы» можно будет отправить поздравительные открытки по России, опустив их в почтовый ящик в фойе на выходе.
Чтобы принять участие в викторине, необходимо установить мобильное приложение «Макет Москвы». Специальный код будет объявлен в выставочном зале перед началом мероприятия. Участники узнают о главном катке столицы, первой новогодней елке и памятном месте, где жила Надя Шевелева из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!».
В фойе павильона в праздничные дни будет организована фотовыставка новогодних открыток разных лет. Здесь можно увидеть, как выглядела новогодняя Москва с дореволюционного периода до наших дней. Также гости смогут посетить макет квартиры по программе реновации — это будет мини-шоурум, демонстрирующий образец жилья с полной внутренней отделкой.
Павильон находится на Сиреневой аллее ВДНХ. В праздничные дни его можно посетить ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме 31 декабря, 1, 2 и 7 января. С подробной информацией и расписанием светотехнических шоу можно ознакомиться на сайте www.maketmoskvy.ru, в мобильном приложении «Макет Москвы» или по телефонам: +7 (925) 237−37−28; +7 (925) 237−37−29.
Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила, что выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ продолжает набирать популярность. В ноябре его посетили более 33 тысяч человек, причем пик пришелся на праздничные дни, когда пространство приняло около десяти тысяч гостей. Для них была подготовлена особая программа с экскурсиями и викторинами. По словам Овчинского, павильон стал уникальной точкой притяжения для москвичей и туристов, включая иностранцев. В прошлом месяце миниатюрную столицу увидели тридцать четыре зарубежные делегации из стран Азии, Африки и Латинской Америки.