Овчинский: павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил новогоднюю программу

Ранее пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики сообщила, что выставочный павильон «Макет Москвы» на ВДНХ продолжает набирать популярность. В ноябре его посетили более 33 тысяч человек, причем пик пришелся на праздничные дни, когда пространство приняло около десяти тысяч гостей. Для них была подготовлена особая программа с экскурсиями и викторинами. По словам Овчинского, павильон стал уникальной точкой притяжения для москвичей и туристов, включая иностранцев. В прошлом месяце миниатюрную столицу увидели тридцать четыре зарубежные делегации из стран Азии, Африки и Латинской Америки.