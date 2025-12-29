Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жапаров лишил экс-президента Киргизии Атамбаева всех государственных наград

Президент Киргизии Садыр Жапаров в понедельник, 29 декабря, подписал указ, согласно которому бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева лишили всех государственных наград.

Президент Киргизии Садыр Жапаров в понедельник, 29 декабря, подписал указ, согласно которому бывшего лидера страны Алмазбека Атамбаева лишили всех государственных наград.

— Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому во исполнение приговора Первомайского районного суда города Бишкек от 3 июня 2025 года Атамбаев Алмазбек Шаршенович лишается государственных наград, — говорится в сообщении пресс-службы Жапарова.

Атамбаева, в частности, лишили высшей степени отличия «Герой Кыргызстана», ордена «Манас» II степени, ордена «Данакер» и медали «Данк», передает ТАСС.

22 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о лишении государственных наград ряда бывших украинских политиков и чиновников, а также Патриарха Кирилла.

Так, бывший народный депутат Виктор Медведчук утратил ордена «За заслуги» I-III степеней и орден князя Ярослава Мудрого V степени, а также звание «Заслуженный юрист Украины». Кроме того, бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник лишился ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звания «Заслуженный деятель науки и техники».

Узнать больше по теме
Патриарх Кирилл: биография и духовный путь главы РПЦ
За последние несколько лет фигура главы Русской православной церкви патриарха Кирилла стала чаще появляться в информационном поле, а его роль уже давно вышла за рамки традиционного представления о главе духовенства. Собрали главное из биографии священнослужителя.
Читать дальше