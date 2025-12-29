В Омской школе № 70 обнаружили 30% учеников с неудовлетворительными результатами

Средняя школа № 70 в омском мкрн Осташково вошла в список учреждений с неудовлетворительными результатами. Итоги проверки за 2025 год озвучили в региональном минобразования.
«В учреждении выявлено не менее 30% участников, не преодолевших минимальный порог (верхнюю границу отметки “2”), по двум и более оценочным процедурам в 2025 году, а также по одной и той же оценочной процедуре в 2024 и 2025 годах», — говорится в акте о проведении проверки.
Низкие результаты по ряду предметов фиксируются второй год подряд. Это стало основанием для включения школы в «группу риска» и вынесения официального предостережения ее руководству. Администрации БОУ предстоит обеспечить соответствие качества подготовки установленным требованиям.
Ранее «КП Омск» рассказала, что суд оправдал экс-директора фонда защиты дольщиков.