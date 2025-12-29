Оправдан экс-директор омского фонда защиты прав дольщиков

По версии следствия, с февраля 2022-го по июль 2023 года Георгий Пузиков подписал проектно-сметную документацию на достройку пяти многоквартирных домов в Омске, которые возводились с привлечением средств дольщиков. Подписанные документы не соответствовали требованиям, а также фактическим строительным объектам, считают в ведомстве. По данным правоохранителей, директор фонда действовал в интересах трех фирм-проектировщиков.